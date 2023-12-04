Подмосковье 04 декабря 2023, 14:49 Модернизацию теплосетей в поселке Менделеево завершат к концу года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Замену теплосетей в поселке Менделеево под Солнечногорском выполнили на 80%. Работы завершат к концу года.

Сейчас специалисты подрядной организации «Стайлгрупп» переложили половину теплосетей на улицах Пионерской и Институтской. В работах задействовано почти 40 человек и шесть машин.

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До конца года также заменят два самых изношенных участка протяженностью более полутора километров от Институтской улицы, 21 до улицы Куйбышева, 2, а также на Пионерской улице от дома № 3 дома № 8.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В настоящий момент подрядная организация „Стайлгрупп“ выполнила порядка 80% от общего объема работ: проложили байпасную линию и переключили к ней дома, продолжают укладку новой теплотрассы. Работы зачастую ведутся в круглосуточном режиме, чтобы все выполнить в срок», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что благодаря госпрограмме в поселке также модернизируют котельную.

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