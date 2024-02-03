Модернизацию станции водоподготовки завершили в Воскресенске

Модернизацию станции водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика» завершили в январе. Специалисты провели монтаж и ввели в эксплуатацию новое оборудование. В результате проведенных мероприятий жители одноименного микрорайона получили очищенную от примесей и соответствующую нормам питьевую воду.