Подмосковье

03 февраля 2024, 20:39

Модернизацию станции водоподготовки завершили в Воскресенске

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Модернизацию станции водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика» завершили в январе. Специалисты провели монтаж и ввели в эксплуатацию новое оборудование. В результате проведенных мероприятий жители одноименного микрорайона получили очищенную от примесей и соответствующую нормам питьевую воду.

Глава Воскресенска Алексей Малкин вместе с первым заместителем министра ЖКХ Московской области Сергеем Черепановым посетили объект. Они лично продегустировали воду, поступающую в дома местных жителей.

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«Модернизированный ВЗУ производительностью 960 м3/сутки обеспечивает бесперебойным качественным питьевым ресурсом 2,2 тысячи жителей микрорайона „Фетровая фабрика“», — подчеркнул Алексей Малкин в своем Telegram-канале.

Telegram-канал главы г.о. Воскресенск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

Воскресенск

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