Модернизацию сбросного коллектора начали на Щелковских очистных сооружениях

На Щелковских очистных сооружениях приступили к модернизации сбросного коллектора. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

«Мы дали старт пусконаладочным работам первого этапа Щелковских межрайонных очистных сооружений. Планируем перейти на штатный режим эксплуатации первой линии и блоков доочистки уже этой весной», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В ходе работ будет построен сбросный коллектор, функциональным назначением которого является отвод очищенных стоков. Существующий коллектор состоит из трех трубопроводов, один из которых находится в рабочем состоянии, два других полностью разрушены и заглушены. Для обеспечения пропускной способности будут построены две новые линии трубопровода.

На канализационном коллекторе уже выполнили работы по разработке котлована под сбросную камеру с креплением и выемка грунта до дна траншеи, а также работы по разработке стартового котлована. Сейчас рабочие приступили к армированию основания на сбросной камере и строительству монолитного стакана для монтажа микротоннельного щита.

Реконструкцию ЩМОС проводят в рамках президентского проекта «Экология» и федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Щелковские очистные сооружения осуществляют приемку и очистку сточных вод от пяти городских округов Подмосковья с охватом населения более 700 тысяч человек. После реконструкции мощность очистных сооружений возрастет до 400 тысяч кубометров в сутки.

В МинЖКХ напомнили, что при строительстве и реконструкции ЩМОС используются новейшие технологии, например, обеззараживание стоков ультрафиолетом, с помощью которого гарантированно уничтожается до 99% всех микроорганизмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 90 датчиков для контроля качества воздуха появятся в регионе.