Подмосковье 22 марта 2023, 15:07 Модернизация тепловых сетей началась в Химках

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Химкинский филиал «ТСК Мосэнерго» приступил к ремонту первого участка тепловой сети в рамках масштабной модернизации. Всего за три года реализации инвестпрограммы в округе заменят более 40 участков трубопровода.

Работы начались около дома № 3 на Совхозной в микрорайоне Левобережном. Там заменят более 130 метров трубопровода магистральной тепловой сети. Этот участок обеспечивает теплоснабжением более 20 зданий, в числе которых жилые дома и Московский государственный институт культуры.

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«В плане модернизации на этот год — замена 15 участков теплосетей на Левом берегу, в Старых и Новых Химках, в Подрезково. Это те адреса, где жители чаще всего обращались по поводу снижения параметров отопления из-за прорывов на сетях ТСК „Мосэнерго“. Также с окончанием отопительного сезона в этом году будет реконструирована котельная на Нагорном шоссе и обновлено оборудование в котельной в Банном переулке», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Он отметил, что инвестиционная программа по модернизации теплоснабжения в округе разработана при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства энергетики Московской области.

«В инвестиционной программе будут задействованы все объекты теплоснабжения Химок: котельные, тепловые сети и пункты, запорная арматура. Все мероприятия будут проводиться параллельно с основной ремонтной программой. Основная наша задача: сократить аварийные отключения до минимума», — рассказал директор предприятия № 1 химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» Игорь Исаков.

Все эти работы войдут в летнюю ремонтную кампанию по подготовке системы теплоснабжения Химок к отопительному периоду и обеспечат надежную поставку тепла в дома жителей округа.

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