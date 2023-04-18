Подмосковье 18 апреля 2023, 11:28 Модернизация теплосетей и систем водоснабжения началась в Химках

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Масштабное обновление систем ЖКХ началось в Химках. В округе ведутся работы по модернизации теплосетей и систем водоснабжения.

Компания «ТСК Мосэнерго» уже обновила более километра теплотрассы в микрорайонах Левобережный, Подрезково и Старые Химки.

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«В этом году 108 километров теплосетей должны быть отремонтированы. <…> Работы идут с опережением. Уже заменили 130 метров трубопровода на улице Совхозной, 120 метров на Школьной и более 800 метров на улице Ленинградской», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

До конца года в округе обновят теплосети еще по 16 адресам в пяти микрорайонах, модернизируют оборудование в 13 котельных и 88 тепловых пунктах. В результате жители 194 домов округа смогут больше не беспокоиться о надежности теплоснабжения.

ТСК «Мосэнерго» инвестирует в замену теплосетей сетей почти 600 миллионов рублей в 2023 году. Завершить инвестпрограмму планируют до конца 2025 года.

Также в Химках приступили к модернизации системы водоснабжения. «Химкинский водоканал» в этом году отремонтирует четыре водозаборных узла и заменит более двух километров водопровода в микрорайонах Сходня, Новые Химки и Левобережный.

Весной построят новый резервуар-аккумулятор чистой воды в Подрезково, реконструируют напорный коллектор на Новосходненском шоссе и 380 метров сетей водоотведения от улицы Маяковского до улицы Некрасова.

При поддержке региона на проведение работ выделили 95 миллионов рублей. Их завершат в октябре 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о деталях масштабной модернизации ЖКХ в регионе.

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