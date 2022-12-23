Подмосковье 23 декабря 2022, 17:35 Модернизация самой мощной котельной в Истре завершится к концу декабря

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проверила ход работ по модернизации котельной № 3 — самого мощного объекта теплоснабжения на территории округа. Работы на объекте будут завершены в течение 10 дней.

Котельную № 3 построили в Истре в 1968 году. Она многие годы бесперебойно отапливала 107 многоквартирных домов и социальные объекты города. Однако после строительства школы в микрорайоне Восточный, рядом с которой в будущем появится еще и детский сад, возникла необходимость дооснастить объект.

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Перечень необходимых для модернизации работ касался замены устаревших насосов, проведения ревизии теплообменного и газового оборудования и переоборудования двух котлов для возможности использования резервного дизельного топлива. Это позволит в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации сохранить систему теплоснабжения в городе.

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«Данная котельная работает хорошо, работает стабильно, тепло производит без перебоев. Здесь проблем у нас нет. Совсем недавно мы поставили сюда новые мощные насосы, произведенные в Московской области — в Ногинске, поэтому проблем с обслуживанием у нас не будет», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Сейчас на объекте завершается монтаж трубопровода и работы по модернизации двух котлов.

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