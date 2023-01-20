Подмосковье 20 января 2023, 14:26 Модернизация птицефабрики в Наро-Фоминске поможет снизить зависимость от импорта инкубационных яиц Unsplash

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Новые корпуса репродуктора построят на птицефабрике Группы компаний «Элинар» в Наро-Фоминске. Модернизация производства позволит снять зависимость предприятия от импорта инкубационных яиц и предложить этот продукт рынку.

«Общий объем инвестиций в проект модернизации составит более 220 миллионов рублей. Новые корпуса репродуктора будут рассчитаны на 21,6 тысячи голов», — говорит зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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После обновления и расширения производства количество племенного поголовья на птицефабрике превысит 300 тысяч голов. Это обеспечит производство 42 миллионов инкубационных яиц в год и позволит предприятию полностью отказаться от импорта. Кроме того, ферма сама сможет продавать такое сырье.

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Проект модернизации, по мнению Филимонова, повысит продовольственную защищенность всего Подмосковья.

Еще 40 предприятий получили землю для развития сельского хозяйства в Подмосковье. С начала года по поручению губернатора Андрея Воробьева им выдано 68 участков общей площадью свыше трех тысяч гектаров.

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