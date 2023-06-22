Подмосковье 22 июня 2023, 15:08 Модернизация принесет заводу «Вилсен» в Дмитрове 200 новых рабочих мест

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Завод «Вилсен» в Дмитрове ждет модернизация. После расширения производства там появится еще 200 рабочих мест.

Завод «Вилсен» построили в Дмитрове в 2019 году. Он производит тубы для фармацевтики и косметики.

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По объемам выпускаемой продукции в год предприятие занимает 3-е место на российском рынке производства упаковки. Дмитровский завод сотрудничает с выпускающей косметику фабрикой «Свобода».

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил предприятие. Генеральный директор завода Илья Сеничев провел для главы экскурсию по производству и рассказал о планах на будущее.

В этом году завод проведет модернизацию и увеличит выпуск продукции с пяти до восьми миллионов туб в месяц. Также будет запущена дополнительная линия по выпуску алюминиевой тубы. В итоге производство вырастет до 10-12 миллионов туб в месяц, а в перспективе — до 25 миллионов.

Глава муниципалитета предложил руководству компании воспользоваться действующими в Подмосковье мерами поддержки бизнеса и арендовать участок земли за один рубль.

«В нашем округе уже немало предприятий, которые не только являются передовыми по используемым технологиям, продукции, но и активно участвуют в программе импортозамещения. От этого выигрывают все: округ развивается, получает стабильный доход в виде налогов, бизнес создает новые рабочие места — все это самым положительным образом сказывается на повышении уровня и качества жизни и округа, и региона», — сказал Илья Поночевный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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