Модернизация предприятий в Королеве сократит вредные выбросы в атмосферу

В городском округе Королев проведут модернизацию промышленных предприятий. Это позволит значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу и сберечь экологию. Программу модернизации в Королеве уже утвердили в Минэкологии Подмосковья.

Ранее по инициативе министерства в каждом городском округе Московской области выделили те предприятия, которые оказывают самое негативное влияние на окружающую среду. Все их будут модернизировать, чтобы сократить количество выбросов, для этого уже подготовили дорожные карты.

«В Королеве программа коснется трех предприятий, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Наиболее серьезные планы у коммунальщиков АО „Теплосеть“, которые намерены модернизировать три своих объекта: котельные „Самаровка“, „Новые Подлипки“ и котельную № 3, общий объем инвестиций более 460 миллионов рублей. Ожидается, что после модернизации объем выбросов в атмосферу от этих котельных снизится на 20 тонн в год».

Также новые планы представили в ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“». Там собираются до конца текущего года вывести из эксплуатации устаревшее оборудование. Модернизацию собираются провести и на АО «Тактическое ракетное вооружение» — там уже разработали новую технологию очистки воздуха, при которой не будет выбросов в атмосферу.