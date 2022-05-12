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    12 мая 2022, 09:26

    Ремонт одной из крупнейших электрических подстанций начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Одну из самых масштабных в Подмосковье электрических подстанций модернизируют к октябрю. Она расположена в Дмитрове.

    Ремонт одной из крупнейших электрических подстанций начался в Подмосковье | Изображение 1

    Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он добавил, что к работе уже приступила компания «Россети ФСК ЕЭС».

    Подстанция «Белый Раст» — крупнейший по мощности объект Московского энергокольца.

    От бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения северо-западных районов Москвы и Московской области

    Александр Самарин.

    На подстанции отремонтируют все оборудование, проверят состояние контрольных кабелей и не только. Также выполнят ревизию системы охлаждения.

    До конца года на подстанциях Москвы и Московской области отремонтируют 39 трансформаторов.

    Ремонт одной из крупнейших электрических подстанций начался в Подмосковье | Изображение 2

    Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

    Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.