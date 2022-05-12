Ремонт одной из крупнейших электрических подстанций начался в Подмосковье
Одну из самых масштабных в Подмосковье электрических подстанций модернизируют к октябрю. Она расположена в Дмитрове.
Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он добавил, что к работе уже приступила компания «Россети ФСК ЕЭС».
Подстанция «Белый Раст» — крупнейший по мощности объект Московского энергокольца.
От бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения северо-западных районов Москвы и Московской области
Александр Самарин.
На подстанции отремонтируют все оборудование, проверят состояние контрольных кабелей и не только. Также выполнят ревизию системы охлаждения.
До конца года на подстанциях Москвы и Московской области отремонтируют 39 трансформаторов.
Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.
Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.