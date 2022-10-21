Мощности очистных сооружений в Дмитрове увеличат благодаря модернизации | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 16:58 Мощности очистных сооружений в Дмитрове увеличат благодаря модернизации

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Модернизация очистных сооружений продолжается в Дмитрове. Ход работ проверил замглавы Минэкологии региона Вадим Воронцов. Он приехал на объект и осмотрел корпус приемочной станции.

Здание очистных уже построили и оборудования новой техникой. Благодаря модернизации удалось увеличить объемы емкостей приемки, а также установит оборудование для аэрации.

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На объекте также компостируют иловые остатки. Для этого построили специальный бункер. Это позволило провести качественное озеленение ЖК «Мечта» — уложить газон, высадить цветы и кустарники.

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Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.