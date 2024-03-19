Важное 19 марта 2024, 11:20 Андрей Воробьев: еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Подмосковье Медиасток.рф

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Состояние тепловых и электрических сетей проверили в каждом без исключения городском округе Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Намечен план по ремонту к новому осенне-зимнему сезону. Дополнительно выделят свыше 10 миллиардов рублей на модернизацию котельных и аварийных участков.

«Важная тема — теплоснабжение. С каждым днем становится теплее, и очень скоро мы увидим солнце, но вместе с тем за последние два месяца были проведены штабы по каждому без исключения муниципалитету. Цель — аудит и анализ всего, что связано с теплом, электроэнергией», — сказал Андрей Воробьев.

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Губернатор подчеркнул, что налажено тесное партнерство с федеральным правительством, с МинЖКХ и Минэнергетики, с профильными вице-премьерами, Госдумой.

Чтобы обеспечить качественную подготовку к зиме, наметили новый большой объем работы и в рамках инвестиционного тарифа, и в рамках дополнительных ассигнований на осенне-зимний сезон. Андрей Воробьев

Работа, по его словам, будет поэтапной, ее выстроят в соответствии с графиками.

«Дополнительно будет выделено не менее 10 миллиардов рублей, что позволит закрыть опасные аварийные участки в Подмосковье и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных. Эта работа, так же как и Москва, не сразу строилась. Она не сразу достигнет результата. Точнее, она достигнет результата сразу, но стабильную систему можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло, водо- и электроснабжения», — заключил губернатор.

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