Подмосковье 08 августа 2023, 13:23 Модернизация котельной № 81 началась в военном городке Чехов-3 Unsplash

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Котельную № 81 в военном городке Чехов-3 модернизируют к началу отопительного сезона. Прошлой зимой жители жаловались на перебои с подачей горячей воды. Обновление оборудования на котельной должно решить этот вопрос.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин и глава городского округа Чехов Григорий Артамонов побывали на объекте и ответили на вопросы жителей.

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«Глава проведет совещание и будут выработаны шаги для перерасчета жителям за недопоставленный ресурс. Также поднимался вопрос о передаче имущественного комплекса от Минобороны, это тоже мы берем себе на решение. Там есть определенная дорожная карта, которая реализуется. <…> Мы должны выработать решение, как мы это сделаем максимально быстро», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Повторную встречу с жителями назначили на 24 августа. К этой дате большую часть работ по обновлению котельной № 81 уже выполнят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года. Специалисты заменят свыше 1,2 километров сетей. Это в 7,6 раз больше, чем за последние пять лет. Перемены коснутся 3,2 миллионов человек.

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