23 января 2024, 15:25
Модернизация дома детского творчества в Мытищах завершится к 15 февраля
Модернизация и капитальный ремонт дома детского творчества в Мытищах почти завершены. На объекте провели значительный объем работ, включая полную замену окон, перекрытий, инженерных коммуникаций, обновили фасад и крышу.
Рядом с домом детского творчества оборудовали парковку на 40 мест, а также благоустроили прилегающую территорию.
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Сейчас отделочные работы на втором и третьем этажах здания уже выполнены на 90%, а на первом этаже — на 70%. Ожидается, что внутреннюю отделку закончат до конца недели. Следующим этапом станет комплектование помещений мебелью и необходимым оборудованием для занятий.
Полностью завершить все работы по ремонту планируют до 15 февраля, чтобы уже после каникул, с 26 февраля, ребята смогли начать заниматься в кружках и секциях.
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