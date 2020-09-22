В Подмосковье работает одна из самых разветвленных библиотечных сетей страны. В ней насчитывается 951 библиотека. Власти региона отобрали 15 пилотных проектов в разных городах области и начали комплексную модернизацию.

Как сообщила «Российской газете» министр культуры Московской области Елена Харламова, речь идет о Балашихе, Красногорске, Егорьевске, Сергиевом Посаде, Электростали и Софрино, и других городах Подмосковья.

«Провели капитальный ремонт, сделав умные, светлые, минималистичные пространства. Опросили жителей: хотите ли вы, чтобы библиотеки не закрывались в шесть вечера, а работали до девяти-десяти? Получили согласие и массу пожеланий о том, что люди ожидают от обновленных библиотек. Сейчас идут, скажем так, репетиции, а до конца года все „пилоты“ заработают в полном формате», — сообщила министр.

Она уточнила, что общие элементы будут у всех библиотек региона. В основном Харламова упомянула благоустроенность и обеспечение доступа для людей с разными возможностями здоровья, уютные интерьеры и системное расписание. Рабочая программа будет составляться индивидуально в соответствии с пожеланиями жителей.

Министр культуры области сообщила, что идей много. Утром можно ввести часы библионяни, когда библиотекарь читает детям сказки.

«Днем можно проводить мероприятия для пожилых граждан — курсы компьютерной грамотности и иностранных языков, встречи с кумирами их молодости, да просто совместные обсуждения сериалов или кулинарных рецептов. Ну, а вечера — время молодежи», — отметила Харламова.

На днях стало известно, что Королевская библиотека Бельгии оцифровала 213 средневековых манускриптов из коллекции герцогов Бургундских, которая собирается с XIV века.