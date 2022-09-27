Модельная библиотека открылась в Дмитрове | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 20:05 Поделиться Telegram

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Viber Модельная библиотека открылась в Дмитрове

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В Дмитрове после модернизации открылась Центральная межпоселенческая библиотека, победившая в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках президентского проекта «Культура». Она стала 12-й в Московской области. В торжественном открытии новой библиотеки приняли участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, депутат Мособлдумы Марина Шевченко, замглавы администрации Дмитровского округа по образованию, молодежной политике, спорту Елена Виноградова и другие.

Сумма средств федерального финансирования на обновление библиотеки составила 10 миллионов рублей. На эти деньги были закуплены мебель, новые книги, техника и оборудование, оформлен интерьер.

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«Библиотечная сеть Подмосковья — одна из самых крупных в стране, у нас работает более 900 библиотек. Ежегодно растет и число читателей. Сегодня их более 1,7 миллиона человек, которые за последний год взяли почти 30 миллионов книг, а у каждого пятого жителя региона есть единый электронный читательский билет. Современная подмосковная библиотека — это не только книги, но и центр знаний, интеллектуального, культурного и творческого развития», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В новой библиотеке в Дмитрове полностью автоматизировали обслуживание благодаря использованию современных информационных систем. Также для нее приобрели специального библиотечного робота для обслуживания читателей.

Здесь появились центр чтения, интеллект-зал и зал творчества, зал редкой книги, выставочная зона и зона отдыха, а также зал-трансформер для проведения различных мероприятий. Закуплено почти пять тысяч книг.

Время работы библиотеки продлили до 21 часа для удобства читателей.

К концу 2022 года откроется еще одна модельная библиотека, она появится в Ивантеевке и станет 13-й по счету в Подмосковье. В 2023 году федеральное финансирование на модернизацию в рамках президентского проекта «Культура» получат еще четыре библиотеки — в городских округах Ленинский, Щелково, Электросталь и Королев.

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