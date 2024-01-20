Подмосковье 20 января 2024, 16:36 Мобильный ветпункт для помощи домашним животным установили в Климовске Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Работу мобильного ветеринарного комплекса организовали в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади в Подольске. Соответствующее решение было принято в ответ на срочную необходимость в поддержке животных, оказавшихся в критической ситуации из-за отсутствия отопления.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что мобильный ветеринарный пункт представляет собой компактную автомашину, внутри которой есть все необходимое для оказания амбулаторной помощи домашним животным. Также там установлены грелки для обогрева.

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«Более 80 человек посетили мобильный медпункт, пять из которых обращались с вакцинацией от вирусов. Мы продолжили свою работу до восстановления тепла во всех домах», — добавил Владислав Мурашов.

Мобильный ветеринарный пункт предоставляет следующие услуги: консультации специалистов, осмотр животных, необходимую вакцинацию и назначение лечения. В случае необходимости владельцам выписывают направления в стационарные государственные ветеринарные клиники для проведения более сложных анализов и хирургических вмешательств.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не скрывать коммунальные аварии и незамедлительно докладывать ему о происшествиях.

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