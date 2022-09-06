Мобильный пункт вакцинации от гриппа открылся в Солнечногорске | 360°

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Мобильный пункт вакцинации от гриппа открылся в Солнечногорске

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Машина скорой помощи дежурит возле станции «Подсолнечная». Здесь каждый желающий может сделать прививку от гриппа.

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С начала августа защититься от сезонного заболевания решили порядка 3000 жителей городского округа Солнечногорск. Более 400 из них — дети. Специалисты уверенны, что своевременная вакцинация — лучшая мера по предотвращению возможных эпидемий.

«Мы уже получили два вида вакцины: для детского и взрослого населения. Для взрослого населения мы получили вакцину „Совигрипп“ — это трехвалентная вакцина против трех вирусов гриппа. Для детского населения мы получили „Ультрикс Квадри“ — это четырехвалентная вакцина без консервантов, которая разрешена для вакцинации детского населения с шестимесячного возраста, вплоть до женщин беременных и кормящих матерей», — сообщила врач-эпидемиолог ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Ирина Васенкова.

Кроме мобильных пунктов вакцинации, которые также располагаются в местных торговых центрах, сделать прививку можно в любой стационарной поликлинике. Процедуру будут проводить до декабря.

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