05 сентября 2022, 15:15
(обновлено: 05 сентября 2022, 16:48)
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Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 45 сел и деревень Подмосковья за неделю
Передвижные офисы социальной газификации продолжают посещать населенные пункты Подмосковья. С 5 по 11 сентября они приедут в 45 сел и деревень. Об этом сообщили в Минэнерго региона.
За неделю мобильные офисы посетят следующие места:
1. деревни Дедешино, Алексино и Алехново городского округа Истра;
2. деревню Акатово городского округа Клин;
3. города Красногорск, Солнечногорск, Химки, Лобня, Балашиха и Павловский Посад;
4. деревню Аббакумово городского округа Мытищи;
5. деревню Аксаково городского округа Шаховская;
6. деревни Бирлово, Микляево, Трехденево, Федоровка и село Пересветово городского округа Дмитровский;
7. деревни Степаньково, Грибово, Данилово, селах Ельдигино и Левково городского округа Пушкинский;
8. деревню Аксаково городского округа Шаховская
9. деревню Авдотьино городского округа Богородский;
10. деревню Корпуса городского округа Лосино-Петровский;
11. деревню Давыдово городского округа Орехово-Зуевский;
12. деревню Дмитрово городского округа Павловский Посад;
13. село Макарово городского округа Черноголовка.
14. Деревню Всеволодово, поселок Елизаветино и село Иванисово городского округа Электросталь;
15. деревни Никиткино, Костино, Тимшино, Гулынки и село Николо-Крутины городского округа Егорьевск;
16. деревню Холуденево, поселки РАОС и Дубовая Роща, села Загорново и Малышево городского округа Раменский
17. деревни Бычково и Збышки городского округа Можайский;
18. деревню Палашкино и поселок Лужки городского округа Рузский.
Узнать расписание работы офисов можно на сайте «Мособлгаза».
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