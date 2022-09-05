Подмосковье 05 сентября 2022, 15:15 (обновлено: 05 сентября 2022, 16:48) Поделиться Telegram

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Viber Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 45 сел и деревень Подмосковья за неделю

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Передвижные офисы социальной газификации продолжают посещать населенные пункты Подмосковья. С 5 по 11 сентября они приедут в 45 сел и деревень. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

За неделю мобильные офисы посетят следующие места:

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1. деревни Дедешино, Алексино и Алехново городского округа Истра;

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2. деревню Акатово городского округа Клин;

3. города Красногорск, Солнечногорск, Химки, Лобня, Балашиха и Павловский Посад;

4. деревню Аббакумово городского округа Мытищи;

5. деревню Аксаково городского округа Шаховская;

6. деревни Бирлово, Микляево, Трехденево, Федоровка и село Пересветово городского округа Дмитровский;

7. деревни Степаньково, Грибово, Данилово, селах Ельдигино и Левково городского округа Пушкинский;

8. деревню Аксаково городского округа Шаховская

9. деревню Авдотьино городского округа Богородский;

10. деревню Корпуса городского округа Лосино-Петровский;

11. деревню Давыдово городского округа Орехово-Зуевский;

12. деревню Дмитрово городского округа Павловский Посад;

13. село Макарово городского округа Черноголовка.

14. Деревню Всеволодово, поселок Елизаветино и село Иванисово городского округа Электросталь;

15. деревни Никиткино, Костино, Тимшино, Гулынки и село Николо-Крутины городского округа Егорьевск;

16. деревню Холуденево, поселки РАОС и Дубовая Роща, села Загорново и Малышево городского округа Раменский

17. деревни Бычково и Збышки городского округа Можайский;

18. деревню Палашкино и поселок Лужки городского округа Рузский.

Узнать расписание работы офисов можно на сайте «Мособлгаза».

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