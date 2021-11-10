Мобильный офис соцгазификации принял 4-тысячную посетительницу в Подмосковье

Четыре тысячи жителей воспользовались услугами мобильных офисов соцгазификации за два месяца в Подмосковье. Как рассказали в «Мособлгазе», 4-тысячная посетительница обратилась за консультацией в поселок Вешки городского округа Мытищи.

«Сегодня мы поздравили 4-тысячную посетительницу мобильных офисов — Аллу Пельницкую. Жительница обратилась за консультацией в офис, приехавший в поселок Вешки городского округа Мытищи», — сообщил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Игорь Баранов уточнил, что мобильные офисы востребованы у жителей региона — здесь заключается каждый пятый комплексный договор по президентскому проекту.

«Наша задача — донести информацию о реализации президентского проекта до каждого жителя. Там, где требуется, — подойти к ее решению индивидуально, все разъяснить, помочь, услышать каждого. Работа мобильных офисов способствует этой цели. Автомобиль со специалистами „Мособлгаза“ готов по заявке главы округа приехать туда, где его ждут жители Подмосковья», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Передвижные многофункциональные центры принимают посетителей в более чем 20 городских округах еженедельно. Всего по Подмосковью курсирует 12 мобильных офисов. С графиком их движения можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза».

Ранее стало известно, что 25 тысяч жителей Подмосковья получили газ в рамках соцгазификации.