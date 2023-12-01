Подмосковье 01 декабря 2023, 16:31 Мобильный офис расчетного центра Подмосковья опубликовал график работы в декабре Unsplash

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МосОблЕИРЦ опубликовал график работы мобильного офиса в декабре. Там можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, забрать копию финансово-лицевого счета и получить другие услуги.

Мобильный офис начнет работу 4 декабря в Балашихе. Затем он будет принимать клиентов 5 декабря в Сергиевом Посаде, 6 декабря — в Домодедове, 7 и 8 декабря в Электростали. На неделе с 11 по 15 декабря услугами офиса смогут воспользоваться жители Ленинского округа, Сергиевого Посада, Истры и Домодедова. С 18 по 22 декабря офис приедет в Домодедово, Лосино-Петровский, Балашиху и Одинцово. На последней неделе декабря свои вопросы смогут решить жители Красногорска, Химок, Истры и Солнечногорска.

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