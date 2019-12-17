Ответы на важные вопросы. Мобильный офис налоговой службы провел прием в ДПМО

Выездной прием граждан — плательщиков имущественных налогов провели в Доме правительства Московской области. Сотрудники подмосковного налогового управления ответили всем желающим на самые важные вопросы.

К налоговым инспекторам в этот день обращались посетители и сотрудники Дома правительства Московской области за разъяснениями расчета и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Желающим рассказали о льготном налогообложении в Московской области, порядке определения налоговой базы и предоставления вычетов при расчете налога на имущество физических лиц и земельного налога.

Налоговики напомнили, что 2 декабря истек срок уплаты личных налогов по полученным в 2019 году налоговым уведомлениям. УФНС России по Московской области разъяснила, что неуплата налогов в установленный срок влечет, прежде всего, начисление пени от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, а также в дальнейшем применение мер принудительного взыскания задолженности.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Московской области Елена Томатина отметила, что тем, у кого есть налоговая задолженность, стоит исправить ситуацию как можно быстрее во избежание общения с судебными приставами, чтобы не испортить себе и близким зимние каникулы.

Проверить и оплатить налоговые начисления можно на сайте ФНС России с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Также в личном кабинете можно актуализировать информацию об объектах имущества и транспортных средствах, получить данные о наличии переплат, о задолженности по налогам.

Во вкладке «Жизненные ситуации» доступно подробное описание, как направить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде или подать заявление на льготу, изменить персональные данные или распорядиться переплатой.

Также инспекторы рассказали о блоке поддержки пользователя, где отображается телефон контакт-центра ФНС России и где можно оставить отзыв и замечания о работе личного кабинета.

Только за несколько часов работы мобильного офиса к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» подключились порядка 50 человек. Кроме того, было выдано 60 платежных документов на сумму более 114 тысяч рублей.