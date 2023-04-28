Подмосковье 28 апреля 2023, 16:37 График работы единого расчетного центра в мае опубликовали в Подмосковье МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

Единый расчетный центр Подмосковья (МосОблЕИРЦ) представил график работы передвижных мобильных офисов в мае, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Пункты разместят в Электрогорске, Солнечногорске, Электростали, Одинцове, Лосино-Петровском, Богородском, Сергиево-Посаде, Химках, Балашихе и Ленинском округах.

В мобильном офисе жители могут передать показания счетчиков, получить консультацию специалиста, заказать копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии или наличии задолженности и дубликат квитанции, а также оплатить коммунальные услуги безналичным способом. Адреса и время работы пунктов можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ будет направлено 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».