Подмосковье 03 июля 2023, 14:46 Мобильный офис МФЦ открыли в поселке Менделеево под Солнечногорском

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Мобильный офис МФЦ открыли в доме культуры «Метролог» в поселке Менделеево. Пенсионеры и жители смогут решить все вопросы с документами на месте, больше для этого не нужно ехать в Солнечногорск.

Мобильный офис МФЦ в Менделееве будет работать в первую и последнюю среду месяца с 10:00 до 15:00. Сотрудники будут помогать пенсионерам заполнять электронные заявления для получения госуслуг.

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«В настоящее время много услуг переведено в электронный вид, несмотря на это, старшему поколению нужна помощь в заполнении необходимых полей, поэтому с этой целью теперь выезжает мобильный офис МФЦ. Работа по оказанию помощи пенсионерам идет как через портал на компьютерах в наших офисах, также в „Активном долголетии“», — рассказал директор МФЦ городского округа Солнечногорск Наталья Спицына.

Работу мобильного офиса в поселке наладили по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова.

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