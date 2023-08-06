Подмосковье 06 августа 2023, 00:29 Мобильный офис для консультации предпринимателей открыли на главном гастрофесте Подмосковья Минсельхозпрод Подмосковья запустил консультации бизнеса на главном гастрофесте в Истре Телеканал «360»

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Главный гастрономический фестиваль Подмосковья в Истре не только позволит фермерам, сельхозпроизводителям, а также представителя малого и среднего бизнеса успешно реализовать свои товары, но также получить бесплатные консультации специалистов о поддержке и льготах. Такие услуги оказывают в мобильном офисе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, который открылся на фестивале.

Сотрудники управления развития торговли ведомства ответят на любые вопросы представителей малого и среднего бизнеса, а также проконсультируют по льготам, которые действуют в Подмосковье, расскажут о работе новых сервисов и механизмах получения региональных услуг.

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В мобильном офисе можно узнать, как выбрать место для размещения в Московской области мобильного торгового центра, какие обязательные требования необходимо выполнить. Как оформить открытие летнего кафе или нестационарного торгового объекта.

Консультации в сфере агробизнеса окажут специалисты Центра компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ГКУ МО «ЦАР».

Здесь же предприниматели смогут узнать о том, как оформить документы на ведение бизнеса в цифровом виде.

Главный гастрономический фестиваль Подмосковья открылся в деревне Дубровское городского округа Истра в минувший четверг, 4 августа. Старт мероприятию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в этом году региональные аграрии получили 32 вида субсидий на общую сумму 5,1 миллиарда рублей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что создание благодатной почвы для фермеров и сельхозтоваропроизводителей необычайно важно. В частности, аграрии могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику, оборудование, строительство и модернизацию своих хозяйств.

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