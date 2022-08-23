Мобильный офис БТИ приедет в самые отдаленные СНТ Подмосковья

Мобильные офисы БТИ заработали в регионе. Благодаря этому получать услуги станет еще удобнее и быстрее. Передвижные пункты будут курсировать по всем СНТ Подмосковья. Об этом сообщили в Минимуществе.

Как рассказала зампред правительства Анна Кротова, проект позволит гражданам быстро и удобно получать услуги, не отрываясь от дачных хлопот.

«Это брендированный микроавтобус, который будет курсировать по всей территории Подмосковья. Если пилотный проект окажется востребованным, количество мобильных офисов увеличится», — отметила она.

Первую остановку передвижной офис сделал в СНТ «Снегири-2» в Истре. Его посетили 30 человек. Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что структуру БТИ продолжают активно развивать и совершенствовать, чтобы повысить качество получения услуг. Так, пять самых популярных услуг уже перевели в МФЦ в пяти округах.

«Благодаря запуску нового мобильного офиса БТИ любой гражданин сможет получить консультацию профильных специалистов и воспользоваться абсолютно всеми услугами учреждения. Особенно это актуально в разрезе „дачной амнистии“, ведь БТИ оказывает данную услугу „под ключ“», — сказала министр.

Генеральный директор подмосковного БТИ Елена Казимир подчеркнула, что офисы приедут даже в самые отдаленные товарищества.

«Данный проект визуализирует тот самый клиентоориентированный подход в работе, о котором в последнее время мы так часто говорим. Граждане должны получать услуги МОБТИ быстро и качественно независимо от места расположения их СНТ», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье. Работы будут проводить благодаря льготному кредиту.