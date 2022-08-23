Мобильный офис БТИ начал работать в Подмосковье

Мобильный офис БТИ начал свою работу в Подмосковье. Это очень удобно для множества жителей, которым трудно добираться до стационарных офисов. Например, Алексей Макаров живет в СНТ под Истрой уже больше 30 лет. Возникла проблема: в БТИ нужно было проверить пакет документов по садовому участку. Ближайший офис — не близко, ехать с несколькими пересадками. Но вот удача: нужный офис приехал к нему сам.

«Конечно, они вот сейчас мне все объяснили до начала заседания, это прекрасно, что они приезжают. Народ будет знать, что нужно, какие документы», — рассказал Алексей Макаров.

Мобильный офис БТИ — это новый формат, который удобен для жителей Московской области тем, что им не нужно искать офис, куда-то ехать. Все находится возле дома и можно получить ответ на любой вопрос. Например, как зарегистрировать недвижимость.

«В мобильном офисе есть все необходимые условия для приема и заключения договоров на ту или иную услугу. Там находятся компетентные сотрудники, которые могут ответить на все интересующие вопросы. Мы говорим не только о заключении непосредственных договоров, но и даем разъяснение в рамках программ. Вовлечение в налоговый оборот, регистрация объектов недвижимости», — рассказала генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир.

Из двухсот участков под Истрой именно в этом СНТ не зарегистрированы 25. Именно вопросы о регистрации чаще всего задают в БТИ. О встрече в офисе договариваются заранее с председателем СНТ. Каждому жителю дается подробная информация, где будет находиться офис и во сколько нужно быть на месте.

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