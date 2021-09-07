Мобильный кардиограф появился в ФАП Красногорска

Мобильный аппарат ЭКГ купили для фельдшерско-акушерского пункта в поселке Светлые горы городского округа Красногорск. Кардиограф поможет в диагностике заболеваний сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Кардиограф уже работает в красногорском ФАП.

«Кардиограф незаменим при диагностике и лечении заболеваний сердца. В комплект входят электроды для проведения электрокардиографии как взрослым, так и детям», — уточнила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Красногорской городской больницы №1 Наталия Литвинова.

Новый аппарат ЭКГ оснащен беспроводным доступом в интернет. Если при проведении диагностики фельдшер обнаружит патологию сердечной мышцы, он запишет пациента на прием к кардиологу. Все результаты исследований при этом загружаются в единую систему. Пациенту не нужно будет нести врачу распечатку.

«Преимущество данного аппарата в его мобильности. Теперь можно проводить исследования пациентам на дому, а это значит, что медицинская помощь станет более доступной для наших жителей», — пояснил заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Светлые горы Олег Алешков.

Новую технику будут использовать во время профилактических осмотров и при диспансеризации.