Мобильный флюорограф будет бесплатно работать на стадионе в Дмитрове 7 апреля

Во Всемирный день здоровья жители Дмитрова смогут бесплатно сделать флюорографию, привиться от ковида, измерить уровень сахара и кислорода в крови. Бригады врачей примут пациентов на стадионе «Локомотив» 7 апреля.

Это отметил главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян. По его словам, в честь праздника проведут две акции: «Здоровый город» и «10 000 шагов к жизни».

Участники акций смогут пройти предстартовое тестирование. Например, измерить сатурацию, уровень сахара в крови и определить индекс массы тела Александр Авакян.

А между физкультурным комплексом и ареной стадиона будет работать мобильный флюорограф.

Кроме того, все желающие смогут посетить лекции по ведению здорового образа жизни. Мероприятия на стадионе начнутся в 10:00.