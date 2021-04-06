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    06 апреля 2021, 17:47

    Мобильный флюорограф будет бесплатно работать на стадионе в Дмитрове 7 апреля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Во Всемирный день здоровья жители Дмитрова смогут бесплатно сделать флюорографию, привиться от ковида, измерить уровень сахара и кислорода в крови. Бригады врачей примут пациентов на стадионе «Локомотив» 7 апреля.

    Мобильный флюорограф будет бесплатно работать на стадионе в Дмитрове 7 апреля

    Это отметил главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян. По его словам, в честь праздника проведут две акции: «Здоровый город» и «10 000 шагов к жизни».

    Участники акций смогут пройти предстартовое тестирование. Например, измерить сатурацию, уровень сахара в крови и определить индекс массы тела

    Александр Авакян.

    А между физкультурным комплексом и ареной стадиона будет работать мобильный флюорограф.

    Кроме того, все желающие смогут посетить лекции по ведению здорового образа жизни. Мероприятия на стадионе начнутся в 10:00.