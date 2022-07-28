Мобильный детский комплекс для диагностики презентовали в Подмосковье

Реализацию нацпроектов с помощью цифровизации обсудили на конференции «Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее». Первый вице-губернатор — председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов отметил, что эту работу можно оценить как успешную.

Перед пленарной дискуссией зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, Ильдар Габдрахманов и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Чепурина посетили выставку, демонстрирующую результаты нацпроектов.

На выставке представлен первый передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Этот диагностический комплекс НИКИ детства министерства здравоохранения Московской области оснащен современной экспресс-лабораторией. Пункт включает три кабинета, которые легко адаптируются под прием врача любого профиля. Комплекс оснащен также оборудованием для УЗИ и функциональной диагностики.

Благодаря передвижному медпункту, НИКИ детства может обеспечить прием врачей 30 профилей. Специалисты регулярно выезжают на осмотры и обследования детей в разные муниципалитеты Подмосковья. С апреля этого года проведено 3,2 тысячи осмотров детей.

Основной критерий для выезда такого комплекса — отдаленные территории, где существует нехватка узких специалистов и большой лист ожидания. С августа 2022 года мобильный комплекс будет выезжать в муниципалитеты пять раз в неделю, сейчас выезды осуществляются два-три раза.

В рамках конференции «Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее» также прошла пленарная дискуссия «100% уровень достижения национальных проектов к 2024 году — миф или реальность?».

Источник фото: телеканал «360»

«Для нас главный KPI — чтобы то, что запланировано, было сделано. На сегодняшний день у нас реализовано 97,5% нацпроектов. Если сравнивать с прошлым годом, то по его итогам у нас было выполнено 98% из запланированного. Что касается текущего года, то никаких оптимизаций по расходам на национальные проекты не предусмотрено», — отметил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он подчеркнул, что система мониторинга, контроля за мероприятиями позволяет в режиме реального времени управлять процессами и правильно на них реагировать.

«Важно также предвосхищать события. Если мы научимся пользоваться теми данными, которые собираем, то мы можем заранее понимать, где не получится», — добавил Григоренко.

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства Московской области Ильдара Габдрахманова, регион находится в зеленой зоне по целевым показателям реализации нацпроектов. Именно цифровизация, по его мнению, помогает добиться высоких результатов и постоянно получать обратную связь от жителей.

Контролирует выполнение задач Центр управления регионом, в котором собирают и анализируют большой объем данных — от проведения торгов до исполнения госконтрактов и открытия объектов. Такой подход помогает принимать быстрые управленческие решения. Сегодня в ЦУР работают 122 специалиста, которые представляют подмосковных 30 ведомств.

«У нас ежегодно в среднем вводится 12 тысяч объектов и Центр управления регионом позволяет контролировать ход реализации каждого из них — это школы, детсады, ремонт дорог, МКД и т. д. У нас процент реализации нацпроектов очень высокий и во многом это стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства, инициированным Президентом РФ. Сняли большое количество ограничений, „запараллелили“ многие процессы. Уровень контрактации и скорость создания объектов сократились за счет того, что убрали рудименты», — сказал первый вице-губернатор — председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов.

Источник фото: телеканал «360»

Он подчеркнул, что Подмосковье представляет передовые сервисы, которых нет даже в развитых странах.

«Мы в этом году первые в стране запустили проактивное предоставление льготы по ЖКХ, то же самое сделали по социальным картам. Мы знаем, когда человек стал льготником, автоматически выпускаем соцкарту, и он просто ее получает», — отметил Габдрахманов.

В рамках нацпроектов в этом году в Подмосковье должны открыть 98 объектов. Это в том числе семь школ, три поликлиники, 14 водозаборных узлов. Рекультивируют четыре полигона, благоустроят 55 парков, набережных и скверов. Программы формируются на основании заявок от муниципальных образований, министерств и ведомств. Во многом участие в выборе объектов принимают жители Подмосковья, голосуя на портале «Добродел».

Ильдар Габдрахманов отметил также, что в регионе активно оцифровываются услуги для бизнеса. С 1 июля в Подмосковье запустили первый в стране сервис, который помогает быстро получить разрешение на нестационарную торговлю. Раньше на это нужно было потратить 70 дней, теперь — семь. Достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг, выбрав там удобную для себя точку.

Кроме того, в регионе ввели инструмент электронных самопроверок бизнеса — организации необходимо лишь заполнить чек-лист в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Если контролер увидит, что есть нарушение, будет предложено сделать работу над ошибками.

Большое внимание в Подмосковье уделяется обратной связи с жителями. В Центр управления регионом стекаются обращения с портала «Добродел», горячей линии губернатора, от ведомств, органов местного самоуправления. Данные поступают и из социальных сетей: обрабатываются публикации и комментарии. Все сообщения оперативно направляются ответственным исполнителям в ведомстве, муниципалитете ли учреждении, исключая дополнительные бюрократические ступени. Там оценивают масштаб проблемы и контролируют соблюдение сроков ее решения.

В 2022-м от жителей Подмосковья поступило 2,4 миллиона обращений, 70% проблем решаются сразу, 30% — это ресурсоемкие жалобы, которые вносятся в госпрограммы.