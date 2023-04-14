Подмосковье 14 апреля 2023, 13:42 Минсельхоз рассказал о контроле малого бизнеса с помощью приложения «Проверки Подмосковья» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные предприниматели, которые ведут торговлю с помощью мобильных передвижных объектов обязаны проходить контроль деятельности на платформе «Проверки Подмосковья». Приложение разработано Главгосстройнадзором региона.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, о необходимости самомониторинга предприниматели узнают во время заключения договора на право вести торговлю на точке.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии малого бизнеса в регионе.