14 апреля 2023, 13:42
Минсельхоз рассказал о контроле малого бизнеса с помощью приложения «Проверки Подмосковья»
Подмосковные предприниматели, которые ведут торговлю с помощью мобильных передвижных объектов обязаны проходить контроль деятельности на платформе «Проверки Подмосковья». Приложение разработано Главгосстройнадзором региона.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, о необходимости самомониторинга предприниматели узнают во время заключения договора на право вести торговлю на точке.«Его заключают непосредственно в момент, когда выделяют место под размещение объекта на льготных условиях без проведения торгов с помощью нашей услуги», — добавил глава ведомства.Чтобы пройти проверку, бизнесмены должны подтвердить в приложении геолокацию объекта и загрузить фото продаваемого товара и самой торговой точки. Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян указал, что в сфере малого предпринимательства в регионе используются современные технологии для профилактики нарушений. Например, за основу взята ранее реализованная идея Главгосстройнадзора по самообследованию, практика размещена на [платформе] АСИ Смартека», — отметил Гарибян.Благодаря ежедневному цифровому самомониторингу администрации городских округов в режиме онлайн могут наблюдать за передвижными торговыми точками и своевременно выявлять нарушения. Также бизнесмены получают в приложении уведомления о скором личном визите проверяющих.Выбрать место для осуществления деятельности предприниматели могут через портал «Госуслуги Московской области» в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии малого бизнеса в регионе.
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