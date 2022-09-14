Мобильные пункты вакцинации против гриппа начали работать в Истре | 360°

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Мобильные пункты вакцинации против гриппа начали работать в Истре

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В Истре начали открывать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Машины стоят в местах скопления людей — возле остановок транспорта или крупных железнодорожных станций. Жители могут зайти поставить прививку перед работой или по пути домой. Еще один бонус — тут нет очередей.

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Чтобы поставить прививку, нужно взять с собой паспорт и полис, на месте попросят заполнить анкету.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Для прививок используют отечественные вакцины — «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Обе безопасны и эффективны, заверяют врачи.

«Прививка оберегает от тяжелых последствий, если человек заболевает», — отметил фельдшер неотложной помощи поликлиники г. Истра Абдулбари Гафаров.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Медики в первую очередь советуют прививаться пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Все желающие могут вакцинироваться абсолютно бесплатно.

Найти ближайший мобильный пункт вакцинации в Подмосковье можно по ссылке.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что поликлинику по новому стандарту построят в Мытищах.

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