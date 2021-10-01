Мобильные пункты вакцинации от гриппа развернули на ж/д станциях Балашихи

Для удобства жителей мобильные пункты вакцинации от гриппа начали работать на железнодорожных станциях в Балашихе. Такие же комплексы уже развернули по всему Подмосковью.

Источник фото: Евгений Дудин

Поскольку не всем удобно идти за прививкой в поликлинику, в многолюдных местах и отдаленных уголках предусмотрели передвижные пункты.

Пройти вакцинацию в округе смогут как взрослые, так и дети. Проводить ее будут до 30 ноября, напомнил главный педиатр Балашихинской областной больницы Алексей Лыскин.

После вакцинации от коронавируса должен пройти примерно месяц. За это время можно отследить возможные побочные реакции Алексей Лыскин.

Вакцина от гриппа действительна от шести до 12 месяцев. Она рассчитана на защиту организма в осенне-зимний период.

Источник фото: Евгений Дудин

«В текущем году доступна квадривалентная вакцина, которая вмещает в себя два штамма вируса А и два штамма вируса В, что позволяет покрыть как можно больше вариантов вируса гриппа», — уточнил Лыскин.

Прививку от гриппа в этом сезоне уже успели сделать 12 тысяч детей и 53 тысячи взрослых в Балашихе.

Графики работы

Фельдшерский пункт уже работает на платформе Заря. Там можно привиться до 2 октября включительно.

Источник фото: Евгений Дудин

Мобильный пункт принимает без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации пациента.

Затем он проедет по всем станциям Балашихи. Уже с 4 по 6 октября можно будет привиться на платформе Никольское, с 14:00 до 20:00, а с 7 по 9 октября — на станции Салтыковская, с 14:00 до 20:00. По субботам — с 9:00 до 14:00.