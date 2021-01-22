Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 продолжат открывать в подмосковных ТЦ

В Подмосковье продолжают открывать мобильные пункты вакцинации от короновируса. Часть из них разместилась в крупнейших торговых центрах региона. Новые пункты будут открывать и дальше.

Плюс мобильных пунктов в том, что можно совместить поход по магазинам и заботу о своем здоровье. Очередей пока нет, записываться заранее не нужно. Все, что необходимо, это иметь при себе паспорт и полис ОМС. Перед прививкой врач обследует пациента прямо на месте. Вся процедура займет не больше 10 минут.

«Записываются все данные, измеряется температура, давление, насыщенность кислородом легких, спрашиваем про хронические заболевания» — рассказала о процедуре Аделя Хаджаева, врач-терапевт.

Первые пункты уже открылись в Химках, Мытищах, Дмитрове, Балашихе и Видном. На днях такие же заработают в Одинцове, Домодедове, Люберцах, Наро-Фоминске, в Щелкове. Планируется открытие мобильных центров и в других городских округах Московской области.

Мобильный пункт в Видном открылся в ТЦ «Вегас Каширский». Он будет еженедельно работать по пятницам и субботам с 9:00 до 19:00.

«Посмотрев, что очень многие пациенты подходили и спрашивали, как осуществить вторую фазу, будет ли работать в другие дни, мы рассматриваем вариант, что будем ежедневно здесь находиться и вакцинировать с 9 до 19:00», — отметила Елена Зинатулина, заместитель главного врача районной клинической больницы города Видное.

Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье можно пройти в любом из 93 открытых пунктов. При этом для удобства жителей открыли более 10 мобильных пунктов. Они работают в торговых центрах. Их адреса в Instagram опубликовал губернатор Андрей Воробьев.