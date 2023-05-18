Подмосковье 18 мая 2023, 11:09 Мобильные пункты приема гуманитарной помощи для бойцов СВО начали работать в Серпухове

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Гуманитарную помощь для участников СВО собрали в Серпухове. Мобильный пункт приема помощи работал около Владычного женского монастыря. Люди несли туда продукты, лекарства, предметы первой необходимости и даже молитвы.

Некоторые жители принесли к мобильному пункту сбору гуманитарной помощи молитвы для бойцов СВО. А учащиеся гимназии № 1 вместе с педагогом передали в зону спецоперации письма и сделанные собственными руками талисманы добра.

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«Акцию проводим совместно с администрацией города Серпухова, нашей общественной организации „Русич“ при поддержке отделения регионального „Единой России“. Идея проводить эти акции при помощи мобильных пунктов сбора пришла к нам совместно с администрацией», — рассказал заместитель директора общественной организации «Русич» Андрей Унру.

Сбор гуманитарной помощи находит большую поддержку среди жителей. Многие семьи ждут из зоны спецоперации своих близких. Посылки отправляют не только родственникам, но и их сослуживцам.

В следующий раз мобильный пункт сбора гуманитарной помощи приедет на парковку торгового центра «Слава» в Протвино. Он будет работать в субботу с 11:00 до 16:00 по адресу: улица Ленина, дом № 22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО получат беспланые путевки в летние лагеря.

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