Мобильные офисы социальной газификации приедут в 53 населенных пункта Подмосковья

Мобильные офисы проекта «Социальная газификация» с 16 по 22 мая посетят 53 населенных пункта Подмосковья.

Мобильные пункты Социальной газификации приедут в следующие населенные пункты: д. Кезьмино, д. Таганьково, д. Новодарьино, п. Покровское и с. Уборы Одинцовского г. о.; д. Бунино и д. Козлово Рузского г. о., д. Глаголево Наро-Фоминского г. о.; д. Урусово г. о. Лотошино, д. Чашниково, пгт. Нахабино (вблизи магазина Верный на ул. Дачной), д. Лунево Солнечногорского г. о., д. Сокольники г. о. Истра, д. Плюсково Клинского г. о., д. Путилково Красногорского г. о., д. Степаньково г. о. Мытищи; с. Внуково, с. Озерецкое, д. Бородино, д. Новлянки, п. Новое Гришино Дмитровского г. о.: г. Ивантеевка, д. Мураново, с. Путилово, с. Тарасовка и пгт Зеленоградский дп Пушкинского г. о.; город Егорьевск, с. Косякино, д. Копнино и с. Быково Раменского г. о.; с. Салтыково и д. Нижнее Мячково Раменского г. о., д. Бобково, д. Рыжево, п. Шувое и д. Селиваниха г. о. Егорьевск; д. Данилово г. о. Павловский Посад, д. Ботово г. о. Черноголовка; с. Иванисово г. о. Электросталь; г. Балашиха; рп Монино, д. Сутоки с. Петровское, д. Большие Жеребцы и д. Гребнево г. о. Щелково; д. Селянино г. о. Шатура; Михнево рп Ступино г. о.; д. Дракино Серпуховского г. о.; д. Мелихово, с. Липицы, д. Люторецкое, д. Троицкое и г. Дубна Чеховского г. о.

В мобильных офисах Социальной газификации доступны 12 услуг:

•Заключение комплексного договора по Социальной газификации;

•Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования;

•Регистрация объекта;

•Присвоение адреса;

•Применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество;

•Перерасчет за ТКО;

•Экстренная социальная помощь;

•Договор социального контракта;

•Оказание услуг на дому;

•Льготы ФНС;

•Доставка в медицинские учреждения 65+;

•Вакцинация, осмотр врача.

Следить за графиком движения мобильных офисов можно на сайте Мособлгаза.