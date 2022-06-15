Мобильные офисы социальной газификации приедут в 40 населенных пунктов Подмосковья

В Московской области с 14 июня мобильные офисы социальной газификации посетят 40 населенных пунктов региона. В них можно будет подать заявку на подключение дома к голубому топливу по президентской программе.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отмечал, что в мобильных офисах «Мособлгаза» примут и заявку на газификацию на льготных условиях. В них сделают доступным получение 12-и других социальных услуг.

Передвижные офисы на текущей неделе можно будет найти в Звенигороде, деревне Топорово Можайского городского округа, поселке Космодемьянском Рузского округа и в красногорском селе Петрово-Дальнее.

В городском округе Шаховская мобильный офис будет работать в деревне Малое Крутое, а в Истринском округе — в деревне Никитское. Заявку на социальную газификацию в городском округе Волоколамск примут в поселке Сычево, а в Дмитровском округе подать ее можно будет в деревне Насадкино.

В Балашиху мобильный офис приедет в деревню Павлино, в Богородский округ — в деревни Пашуково и Воскресенское. В Лосино-Петровском желающих ждут в деревне Анискино, а в Орехово-Зуеве — в деревне Губино.

Офис откроют в деревне Гора городского округа Павловский Посад, черноголовском селе Макарово, и щелковской деревне Сукманиха. Два офиса — в Электрогорске и Есине — будут работать в городском округе Электросталь.

Мобильные офисы приедут в клинские поселки Афанасово и Бирево и деревни Трехденево и Новоселки. В городском округе Мытищи один откроют в деревне Афанасово, а в Луховицах заработают пять — в населенных пунктах Булгаково, Дединово, Белоомут, Круглово и Ильясово.

В Раменском городском округе офисы примут посетителей в деревнях Глебово и Плетениха, в Егорьевске — в Спасс-Леоновщине, в Сергиево-Посадском городском округе — в населенных пунктах Комягино, Могильцы, Черкизово, Софрино-1, Березняки, в Талдомском — в Костине, Ахтимнееве, Новоникольском, Темпах.

С подробным графиком работы офисов можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.