Мобильные офисы социальной газификации приедут еще в 50 населенных пунктов Подмосковья

В Подмосковье продолжает активно развиваться программа социальной газификации. Заказать услугу и подключить свой дом к газоснабжению можно не только в стационарных, но и в мобильных офисах программы. На этой неделе они собираются побывать еще в 50 населенных пунктах Московской области.

Например, мобильные пункты газификации побывают в селе Троицком в Мытищах, в деревне Рыбушки и селе Рождествено в Истре, в городе Химки и в селе Ивановское в Черноголовке. С полным списком населенных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Мособлгаза. Там нужно перейти в раздел «График движения мобильных офисов», выбрать филиал и нажать «Скачать».

К текущему моменту на территории Московской области в рамках социальной газификации удалось догазифицировать 1909 населенных пунктов Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении реализации программы социальной газификации в этом году.