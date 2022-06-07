Жители более 40 подмосковных населенных пунктов смогут воспользоваться услугами мобильных офисов социальной газификации. Специалисты будут работать с 6 по 14 июня.

В период с 6 по 12 июня мобильные офисы социальной газификации посетят более 40 населенных пунктов Подмосковья. Они приедут Круглово, Судниково, Ильино, Борисово, Новинки, Дмитроково, Ближнево, Усадково и другие села и деревни. Подробный график работы офисов можно узнать на сайте Мособлгаза.

Всего в офисах социальной газификации предоставляют 12 услуг. Специалисты помогут заключить комплексный договор, а также соглашение на техническое обслуживание газового оборудования. Еще можно зарегистрировать объект, присвоить адрес, применить понижающий коэффициент 0,7 за электричество, сделать перерасчет за ТКО и получить экстренную социальную помощь.

В офисах можно заключить договор социального контракта, оформить льготы ФНС, узнать об оказании услуг на дому, доставке в медучреждения людей старше 65 лет и вакцинации.

Ранее представители Министерства энергетики Московской области сообщили, что в рамках соцгазификации 1534 населенных пункта региона уже подключились к газопроводу.