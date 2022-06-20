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    20 июня 2022, 17:26

    Мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Передвижные офисы программы «Социальная газификация» планируют посетить 47 населенных пунктов Подмосковья в течение этой недели. Местные жители смогут получить ответы на вопросы и подать заявку на газификацию.

    Мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю

    Мобильный пункты за неделю посетят 19 городских округов. Там жители смогут получить 12 социальных услуг. Офисы прибудут следующие населенные пункты:

    • деревня Михалково и поселок Архангельское городского округа Красногорск;
    • деревни Максимово и Клусово городского округа Лотошино;
    • село Новлянское городского округа Волоколамск;
    • деревни Перепечино и Чашниково городского округа Солнечногорск;
    • деревни Акатово, Елино и Вьюхово городского округа Клин;
    • город Талдом, деревня Танино, ПГТ рабочий поселок Северный; ПГТ Запрудня и деревня Юркино городского округа Талдомский;
    • село Мишутино и деревня Запольское городского округа Сергиево–Посадский;
    • город Красноармейск, деревня Игнашино, село Радонеж городского округа Пушкинский;
    • деревня Орловка городского округа Лосино-Петровский;
    • деревни Ефимово, Ковригино, Козлово, Курово, Саурово, Улитино и поселок Теренино городского округа Павловский Посад;
    • поселок Елизаветино городского округа Электросталь;
    • деревни Хрипань, Тимонино, Литвиново, Михнево и село Заворово городского округа Раменский;
    • поселок Шувое, село Раменки, деревни Овчагино, Юрьево и Бобково городского округа Егорьевск;
    • деревня Батынки и поселок Спутник городского округа Можайский;
    • деревня Никольское городского округа Наро-Фоминский;
    • село Узуново, деревня Скородня городского округа. Серебряные пруды;
    • деревни Камкино, Артемьево и Косино городского округа Домодедово;
    • деревня Луковня городского округа Подольск;
    • деревя Прохорово городского округа Чехов.

    С графиком работы мобильных пунктов можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.