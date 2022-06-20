20 июня 2022, 17:26
Мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю
Передвижные офисы программы «Социальная газификация» планируют посетить 47 населенных пунктов Подмосковья в течение этой недели. Местные жители смогут получить ответы на вопросы и подать заявку на газификацию.
Мобильный пункты за неделю посетят 19 городских округов. Там жители смогут получить 12 социальных услуг. Офисы прибудут следующие населенные пункты:
- деревня Михалково и поселок Архангельское городского округа Красногорск;
- деревни Максимово и Клусово городского округа Лотошино;
- село Новлянское городского округа Волоколамск;
- деревни Перепечино и Чашниково городского округа Солнечногорск;
- деревни Акатово, Елино и Вьюхово городского округа Клин;
- город Талдом, деревня Танино, ПГТ рабочий поселок Северный; ПГТ Запрудня и деревня Юркино городского округа Талдомский;
- село Мишутино и деревня Запольское городского округа Сергиево–Посадский;
- город Красноармейск, деревня Игнашино, село Радонеж городского округа Пушкинский;
- деревня Орловка городского округа Лосино-Петровский;
- деревни Ефимово, Ковригино, Козлово, Курово, Саурово, Улитино и поселок Теренино городского округа Павловский Посад;
- поселок Елизаветино городского округа Электросталь;
- деревни Хрипань, Тимонино, Литвиново, Михнево и село Заворово городского округа Раменский;
- поселок Шувое, село Раменки, деревни Овчагино, Юрьево и Бобково городского округа Егорьевск;
- деревня Батынки и поселок Спутник городского округа Можайский;
- деревня Никольское городского округа Наро-Фоминский;
- село Узуново, деревня Скородня городского округа. Серебряные пруды;
- деревни Камкино, Артемьево и Косино городского округа Домодедово;
- деревня Луковня городского округа Подольск;
- деревя Прохорово городского округа Чехов.
С графиком работы мобильных пунктов можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.