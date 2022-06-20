Мобильные офисы социальной газификации посетят 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю

Передвижные офисы программы «Социальная газификация» планируют посетить 47 населенных пунктов Подмосковья в течение этой недели. Местные жители смогут получить ответы на вопросы и подать заявку на газификацию.

Мобильный пункты за неделю посетят 19 городских округов. Там жители смогут получить 12 социальных услуг. Офисы прибудут следующие населенные пункты:

деревня Михалково и поселок Архангельское городского округа Красногорск;

деревни Максимово и Клусово городского округа Лотошино;

село Новлянское городского округа Волоколамск;

деревни Перепечино и Чашниково городского округа Солнечногорск;

деревни Акатово, Елино и Вьюхово городского округа Клин;

город Талдом, деревня Танино, ПГТ рабочий поселок Северный; ПГТ Запрудня и деревня Юркино городского округа Талдомский;

село Мишутино и деревня Запольское городского округа Сергиево–Посадский;

город Красноармейск, деревня Игнашино, село Радонеж городского округа Пушкинский;

деревня Орловка городского округа Лосино-Петровский;

деревни Ефимово, Ковригино, Козлово, Курово, Саурово, Улитино и поселок Теренино городского округа Павловский Посад;

поселок Елизаветино городского округа Электросталь;

деревни Хрипань, Тимонино, Литвиново, Михнево и село Заворово городского округа Раменский;

поселок Шувое, село Раменки, деревни Овчагино, Юрьево и Бобково городского округа Егорьевск;

деревня Батынки и поселок Спутник городского округа Можайский;

деревня Никольское городского округа Наро-Фоминский;

село Узуново, деревня Скородня городского округа. Серебряные пруды;

деревни Камкино, Артемьево и Косино городского округа Домодедово;

деревня Луковня городского округа Подольск;

деревя Прохорово городского округа Чехов.

С графиком работы мобильных пунктов можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.