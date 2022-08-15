Мобильные офисы соцгазификации приедут еще в 52 населенных пункта Подмосковья

Программа социальной газификации продолжает расширяться в Подмосковье. Заказать услугу можно не только в стационарных, но и в мобильных офисах. На неделе с 15 по 21 августа они приедут еще в 52 населенных пункта Подмосковья.

Например, офисы побывают в нескольких деревнях в Волоколамске, в Солнечногорске, в Шаховской. Также они посетят поселки санатория Раменское-1, ВЭИ им. Ленина, деревни Петровское, Дурниха, Поповка в Раменском.

С полным списком населенных пунктов, которые собираются посетить мобильные офисы социальной газификации, можно ознакомиться на сайте Мособлгаза. Там нужно выбрать раздел «График движения мобильных офисов», выбрать нужный филиал и нажать «Скачать».

Напомним, на сегодняшний день по президентской программе «Социальная газификация» газ пришел в 1936 населенных пунктов Московской области. Голубое топливо получили 55 180 жителей региона.

Подмосковье должно закончить проект социальной газификации в 2022 году — об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям. Следить за ходом работ по президентскому проекту можно на интерактивной карте.