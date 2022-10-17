Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 48 сел и деревень Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 48 сел и деревень Подмосковья за неделю

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Жители Подмосковья смогут получить ответы на все вопросы о президентской программе по газификации, не выезжая за пределы своего населенного пункта. На этой неделе мобильные офисы компании «Мособлгаз» побывают в 48 селах, деревнях и поселках региона.

Узнать о расписании работы передвижного пункта можно на сайте «Мособлгаз». Для этого нужно перейти в раздел «График движения мобильных офисов», выбрать филиал и нажать кнопку «Скачать».

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В Подмосковье по президентской программе догазифицировали уже 2221 населенный пункт. Голубой огонек появился на кухнях более 100 тысяч жителей региона.

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Программу социальной газификации продлят в России по поручению президента Владимира Путина — об этом стало известно 12 октября. Еще десятки тысяч жителей Подмосковья получат возможность подключиться к газу.

Московская область одной из первых приступила к социальной газификации. Регион находится в числе лидеров России по выполнению президентской программы. Здесь самый объемный план работ.

Регионы получат допсредства для представления жителям субсидии на покупку газового оборудования в рамках социальной газификации. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 1500 семей смогут воспользоваться льготами при подключении дома к газу.

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