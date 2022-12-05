Подмосковье

05 декабря 2022, 14:47

Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 45 сел и деревень Подмосковья за неделю

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Мобильные офисы социальной газификации приедут в 45 сел и деревень Подмосковья в 17 городских округах. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Офисы посетят следующие населенные пункты:

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  • Раменское: деревни Макаровка, Бельково, Кузяево, Петровское, поселки Рылеево, РАОС, Капустино;
  • Воскресенск: город Воскресенск, деревни Губино и Никольское;
  • Электросталь: деревни Всеволодово, Есино, поселок Елизаветино;
  • Балашиха: деревня Павлино;
  • Щелково: поселок Монино, село Петровское, деревни Сукманиха, Мишнево, Булаково;
  • Лосино-Петровский:  деревня Митянино;
  • Дмитров: деревни Селевкино-5, Ближнево, Круглино, Курово, Лутьково;
  • Мытищи: деревни Фоминское и Осташково;
  • Пушкино: поселок Челюскинский село Баркова;
  • Сергиево-Посад: село Радонеж;
  • Истра: деревни Ленино и Дедешино;
  • Клин: деревни Бекетово, Мисирево, Никитское и Решеткино;
  • Солнечногорск: Рузино;
  • Можайск: деревни Лубенки и Прудня;
  • Домодедово: деревня Вахромеево;
  • Серпухов: деревни Банино и Верхние Велеми;
  • Ступино: деревни Назарово, Горки и Сумароково.

Узнать график из работы можно на сайте.

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Всего по президентской программе газ провели в 2618 населенных пунктов Подмосковья, было построено 2835 километров сетей. К ним подключили свыше 174 тысяч жителей области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Социальная газификация

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