05 декабря 2022, 14:47
Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 45 сел и деревень Подмосковья за неделю
Мобильные офисы социальной газификации приедут в 45 сел и деревень Подмосковья в 17 городских округах. Об этом сообщили в Минэнерго региона.
Офисы посетят следующие населенные пункты:
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- Раменское: деревни Макаровка, Бельково, Кузяево, Петровское, поселки Рылеево, РАОС, Капустино;
- Воскресенск: город Воскресенск, деревни Губино и Никольское;
- Электросталь: деревни Всеволодово, Есино, поселок Елизаветино;
- Балашиха: деревня Павлино;
- Щелково: поселок Монино, село Петровское, деревни Сукманиха, Мишнево, Булаково;
- Лосино-Петровский: деревня Митянино;
- Дмитров: деревни Селевкино-5, Ближнево, Круглино, Курово, Лутьково;
- Мытищи: деревни Фоминское и Осташково;
- Пушкино: поселок Челюскинский село Баркова;
- Сергиево-Посад: село Радонеж;
- Истра: деревни Ленино и Дедешино;
- Клин: деревни Бекетово, Мисирево, Никитское и Решеткино;
- Солнечногорск: Рузино;
- Можайск: деревни Лубенки и Прудня;
- Домодедово: деревня Вахромеево;
- Серпухов: деревни Банино и Верхние Велеми;
- Ступино: деревни Назарово, Горки и Сумароково.
Узнать график из работы можно на сайте.
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Всего по президентской программе газ провели в 2618 населенных пунктов Подмосковья, было построено 2835 километров сетей. К ним подключили свыше 174 тысяч жителей области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Социальная газификация
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