Подмосковье 05 декабря 2022, 14:47 Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 45 сел и деревень Подмосковья за неделю

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Мобильные офисы социальной газификации приедут в 45 сел и деревень Подмосковья в 17 городских округах. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Офисы посетят следующие населенные пункты:

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Раменское: деревни Макаровка, Бельково, Кузяево, Петровское, поселки Рылеево, РАОС, Капустино;

Воскресенск: город Воскресенск, деревни Губино и Никольское;

Электросталь: деревни Всеволодово, Есино, поселок Елизаветино;

Балашиха: деревня Павлино;

Щелково: поселок Монино, село Петровское, деревни Сукманиха, Мишнево, Булаково;

Лосино-Петровский: деревня Митянино;

Дмитров: деревни Селевкино-5, Ближнево, Круглино, Курово, Лутьково;

Мытищи: деревни Фоминское и Осташково;

Пушкино: поселок Челюскинский село Баркова;

Сергиево-Посад: село Радонеж;

Истра: деревни Ленино и Дедешино;

Клин: деревни Бекетово, Мисирево, Никитское и Решеткино;

Солнечногорск: Рузино;

Можайск: деревни Лубенки и Прудня;

Домодедово: деревня Вахромеево;

Серпухов: деревни Банино и Верхние Велеми;

Ступино: деревни Назарово, Горки и Сумароково.

Узнать график из работы можно на сайте.

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Всего по президентской программе газ провели в 2618 населенных пунктов Подмосковья, было построено 2835 километров сетей. К ним подключили свыше 174 тысяч жителей области.

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