Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 41 населенный пункт Подмосковья за неделю

Программа социальной газификации в Подмосковье продолжает набирать обороты. Помимо стационарных офисов, обратиться можно и в мобильные пункты. Для удобства жителей они постоянно перемещаются по региону и бывают даже в самых отдаленных селах и деревнях. На этой неделе мобильные офисы побывают в 41 населенном пункте Московской области.

Например, офисы приедут в деревню Клишино и село Теряево в Волокамске, в деревни Телепнево, Родионцево, поселок городского типа Снегири в Истре, а также во многие села и деревни других городских округов Подмосковья.

С полным списком населенных пунктов, которые войдут в ближайшую поездку мобильных пунктов, можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза». Там же будет указано и время посещения, будет вывешено подробное расписание. Сначала нужно зайти на портале в раздел «График движения мобильных офисов», потом выбрать филиал и нажать «Скачать».