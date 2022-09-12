Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 49 сел и деревень Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 49 сел и деревень Подмосковья за неделю

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Передвижные офисы социальной газификации приедут еще в 49 сел и деревень Подмосковья за неделю. С 12 по 18 сентября они посетят 26 городских округов. Об этом рассказали в Минэнергетики региона.

Мобильные офисы будут работать в следующих населенных пунктах:

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12 сентября — в деревне Саурово городского округа Павловский Посад и селе Покров городского округа Подольск;

13 сентября — в деревне Андреевское городского округа Истра, деревне Акулово городского округа Клин, деревне Агафониха городского округа Дмитровский, деревне Невзорово городского округа Пушкинский, Электрогорске, поселке Фрязево городского округа Электросталь, деревне Челохово городского округа Егорьевск, деревне Першино городского округа Раменский, деревне Лубенки городского округа Можайск, деревне Орешки городского округа Руза, деревне Бурцево городского округа Кашира, селе Покров городского округа Подольск;

14 сентября — в деревне Бабкино городского округа Истра, деревне Афанасово городского округа Клин, деревне Борцово городского округа Дмитровский, поселке Лесные Поляны городского округа Пушкинский, деревне Кабаново городского округа Богородский, деревне Ботово городского округа Черноголовка, деревне Бруски городского округа Егорьевск, деревне Тяжино городского округа Раменский, деревне Бурцево городского округа Кашира, деревне Валищево городского округа Подольск;

15 сентября — в деревне Бражниково городского округа Волоколамск, деревне Баранцево городского округа Солнечногорск, деревне Подмошье городского округа Дмитровский, деревне Царевское городского округа Сергиев Посад, деревне Костыши и рабочем поселке Монино городского округа Щелково, деревне Бояркино городского округа Коломна, деревне Редькино городского округа Раменский, поселке Центральной усадьбы совхоза Синичино городского округа Можайск, деревне Старо городского округа Руза, на станции Расторгуево городского округа Ленинский, в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды;

16 сентября — в деревне Бекетово городского округа Клин, деревне Бролино городского округа Шаховская, деревне Подосинки городского округа Дмитровский, деревне Бор городского округа Сергиев Посад, деревне Митянино городского округа Лосино-Петровский, деревне Губино городского округа Воскресенск, деревне Щеголево городского округа Раменский, на станции Расторгуево городского округа Ленинский, в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды;

17 сентября — в деревне Бужарово городского округа Истра, деревне Бережки городского округа Солнечногорск, деревне Никульское городского округа Дмитровский, деревне Посевьево городского округа Сергиев Посад, деревне Яковлевская городского округа Орехово-Зуево, селе Лысцево городского округа Коломна, деревне Нижнее Велино городского округа Раменский, на станции Расторгуево городского округа Ленинский;

18 сентября — в деревне Новая Слобода городского округа Щелково.

Узнать расписание работы офисов можно на сайте «Мособлгаза».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал города-аутсайдеры Подмосковья по проверкам газовой безопасности. Он также поручил усилить проверки в квартирах.

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