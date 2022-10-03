Мобильные офисы по вопросам газа появятся еще в 46 населенных пунктах Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 12:17 Поделиться Telegram

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Viber Мобильные офисы по вопросам газа появятся еще в 46 населенных пунктах Подмосковья

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В Подмосковье продолжает активно развиваться программа социальной газификации. Подать заявку на подключение дома к голубому топливу можно не только в стационарных, но и мобильных офисах. На этой неделе офисы посетят еще 46 населенных пунктов Московской области.

Например, мобильные офисы приедут в деревни в Истре, в несколько городов и сел в Клину, в город Лобня, в села и деревни в Дмитровском городском округе. В каждом из этих населенных пунктов можно будет с комфортом подать заявку и подключить свой дом к газу.

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Узнать подробности о расписании можно на официальном сайте Мособлгаза. Там нужно перейти в раздел «График движения мобильных офисов», выберите филиал и нажмите «Скачать».

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В целом до конца работ по социальной газификации в Подмосковье осталось всего три месяца. К этому моменту уже успели догазифицировать 2022 населенных пункта в Московской области, построить еще 1490 километров газопровода.

Министерство энергетики МО напоминает, что до окончания работ по президентской программе «Социальная газификация» осталось три месяца.

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