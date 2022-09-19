Мобильные офисы газификации приедут еще в 52 населенных пункта Подмосковья | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 12:40 Поделиться Telegram

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Viber Мобильные офисы газификации приедут еще в 52 населенных пункта Подмосковья

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В ближайшую неделю, с 19 по 25 сентября, мобильные офисы социальной газификации приедут сразу в 52 населенных пункта Московской области. Ожидается, что 19-го числа они побывают в Павловском Посаде и в Серпухове.

Мобильные офисы 20 сентября приедут в Истру, Солнечногорск, Дмитровский, Сергиев Посад, Балашиху, Воскресенск и другие городские округа. Затем офисы побывают в Клину, Черноголовке, Щелкове, Подольске, Ступине, Раменском и не только.

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Есть возможность узнать полное расписание поездок мобильных офисов. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте «Мособлгаза». Для этого нужно зайти на портал, перейти там в раздел «График движения мобильных офисов», выберите филиал и нажмите «Скачать».

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«Специалисты мобильных офисов социальной газификации отвечают на все вопросы жителей относительно президентской программы, помогают подать заявку на газификацию, заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Также здесь можно дополнительно получить 12 социальных услуг», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее стало известно, что в Подмосковье программа социальной газификации коснется порядка 300 тысяч человек. Губернатор региона Андрей Воробьев назвал ее очень своевременной для области.

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