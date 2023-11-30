Подмосковье 30 ноября 2023, 15:59 Мобильные лаборатории проверили воздух в 12 городских округах Подмосковья за неделю Фото: МОЭМ

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За неделю мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 12 городских округах. Это Одинцово, Богородский округ, Павловский Посад, Коломна, Солнечногорск, Балашиха, Подольск, Дмитров, ЗАТО Власиха, Раменский округ, Истра и Лыткарино, сообщили в Минэкологии Московской области.

Учреждения «Мособлэкомониторинга» совершили 18 выездов.

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«Воздух играет одно из важнейших значений в жизни всех живых организмов на Земле, поэтому важно, чтобы он был чистым», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Воздух проверили на содержание 18 опасных компонентов. Это диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода, диоксид серы, сероводород и другие. В итоге на одной из точек отбора показатели сероводорода оказались завышенными, однако в пределах нормативов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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