Подмосковье 30 марта 2023, 14:08 Передвижные лаборатории проверили качество воздуха и воды в Подмосковье более 100 раз с начала года Фото Вадима Воронцова

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«Мособлэкомониторинг» подвел итоги первых трех месяцев 2023 года. За это время мобильные лаборатории ведомства совершили свыше 100 выездов для проверки качества воздуха и воды в Подмосковье.

Как рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов, по итогам проверок ведомство отправило более 80 материалов в ответственные службы для принятия мер. Виновников загрязнения воды и воздуха накажут по закону.

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«С начала года мобильные лаборатории совершили более 100 выездов в муниципалитеты, в том числе 48 — в рамках отработки обращений жителей и администраций округов. Результат — 36 направленных уведомлений о недопущении экологических нарушений», — отметил он.

Всего с начала года мобильные лаборатории посетили 23 округов Подмосковья, совершив около трех тысяч анализов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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