Подмосковье 23 ноября 2023, 23:57 Мобильные лаборатории провели мониторинг воздуха в 14 городских округах Подмосковья за неделю Фото: МОЭМ

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Мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» продолжают вести мониторинг атмосферного воздуха на территории Московской области. За минувшую неделю, с 16 по 23 ноября, специалисты совершили 15 выездов и посетили 14 городских округов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что мониторинг воздуха позволяет контролировать вредные выбросы промышленных предприятий и других источников загрязнения. Это, в свою очередь, помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду.

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Он также обратил отдельное внимание на тот факт, что мониторинг помогает предотвратить серьезные катастрофы, связанные с загрязнением окружающей среды.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводили по 17 загрязняющим веществам, включая диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода и другие.

По результатам исследования образцов проб воздуха лишь в одном месте наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,5 ПДК м. р. Этот показатель не превышает установленных нормативов.

В заключение Тихон Фирсов добавил, что загрязнение воздуха оказывает серьезное негативное влияние на экосистемы, включая растения, животных, водные системы и самого человека.

«Мониторинг помогает определить источники загрязнения и разработать стратегии для его уменьшения или предотвращения», — подытожил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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